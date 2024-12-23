За організацію навчального процесу за рашистськими стандартами судитимуть колаборантку з Херсонщини

Під час окупації Херсона 52-річна жителька обласного центру добровільно погодилася співпрацювати із незаконно встановленою у місті владою. Влітку 2022 року фігурантка була призначена на керівну посаду в одному з незаконно створених окупантами вищих навчальних закладів. Після цього вона організувала освітній процес в університеті за стандартами рф. Слідчі обласного главку поліції зібрали достатньо доказів щодо антиукраїнської діяльності фігурантки. Наразі досудове розслідування завершене й обвинувальний акт щодо неї скерований на розгляд суду.

Як повідомив заступник начальника слідчого управління поліції Херсонщини Чермен Тускаєв, причетність херсонки до вчинення злочину проти основ національної безпеки України встановили працівники обласного управління стратегічних розслідувань. Зокрема, оперативники з’ясували, що 52-річна жінка добровільно погодилася працювати в незаконно утвореному окупантами вищому навчальному закладі. На початку серпня 2022 року її призначили на посаду «першого проректора» «державної бюджетної освітньої установи вищої освіти херсонської області «херсонський аграрний університет».

Під час проведення слідчо-розшукових заходів, у тому числі із залученням аналітиків обласного главку поліції, правоохоронці встановили, що псевдокерівниця одразу почала впроваджувати в «університеті» стандарти освіти російської федерації. Для цього фігурантка першочергово увійшла до складу приймальної комісії й на першому її засіданні за ініціативи «першого проректора» були затверджені «правила прийому на навчання у херсонський аграрний університет у 2022 році», ідентичні правилам держави-агресора рф. У подальшому у складі приймальної комісії фігурантка організовувала та здійснювала прийом документів у абітурієнтів для вступу в «університет».

Також жінка здійснювала підбір науково-педагогічного персоналу, розробку та затвердження планів навчальних робіт та основних освітніх програм, якими повністю виключались вимоги, визначені державними стандартами освіти України.

Крім цього, вона забезпечила здійснення освітнього процесу російською мовою та особисто викладала мовою окупантів навчальну дисципліну «технології переробки молока та молочної продукції». А задля покращення особистого володіння мовою «перший проректор» ще до початку навчального року пройшла курси підвищення кваліфікації з курсу «русскій язик і культура рєчі прєподаватєля», про що отримала відповідне свідоцтво.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем реєстрації зловмисниці правоохоронці виявили та вилучили докази, що підтверджують її причетність до злочину проти основ національної безпеки України.

Перед деокупацією Херсона фігурантка втекла на лівобережжя. Тож слідчі їй повідомили заочно про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 «Колабораційна діяльність» Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування завершене, обвинувальний акт затверджений обласною прокуратурою та скерований на розгляд суду. Фігурантці загрожують виправні роботи на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’яти років.

Відділ комунікації поліції Херсонської області