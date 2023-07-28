За організацію «онлайн-сходки» на прохання «вора в законі» судитимуть так званого «смотрящого» за Сокирянською колонією

Зокрема на зібранні прийняли рішення провчити одного із засуджених, який у 2020 році вбив наближену до «вора в законі» особу. Так званому «смотрящому» може загрожувати до 15-ти років позбавлення волі.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області спільно зі слідчими обласного управління поліції, у 2021 році «вор в законі» на прізвисько «Тенго Гальський» попросив «смотрящого» за Сокирянською колонією забезпечити проведення злочинного зібрання (сходки) з використання засобів зв’язку. Предметом «онлайн-зустрічі» мало бути питання щодо покарання одного із засуджених, який у 2020 році пострілом у живіт вбив лідера місцевої ОЗГ «Пачу» та наразі відбуває покарання у виправній колонії.

Оскільки вбитий був близькою до «Тенго Гальського» особою «вор» вирішив помститися кілеру. Тож на «сходці» утриманці колонії прийняли рішення покарати вбивцю товариша. Виконати це рішення доручили так званому «смотрящому» за установою.

У березні 2023 року за погодженням із Чернівецькою обласною прокуратурою «вору в законі» на прізвисько «Тенго Гальський» заочно повідомили підозру, також підозру отримав і «смотрящий» за Сокирянською колонією.

Наразі справу стосовно «смотрящого» скерували до суду. Він звинувачується в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1 (встановлення та поширення злочинного впливу у виправній установі) та ч. 1 ст. 255-2 (організація, сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні) Кримінального кодексу України. Обвинуваченому «авторитету» може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15-ти років.

Заходи з викриття проводилися спільно з працівниками оперативних відділів ДУ «Сокирянська виправна колонія» та Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України