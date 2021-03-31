За организацию заказного убийства заместителя мэра Черкасс будут судить экс-депутата Черкасского горсовета

В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего депутата Черкасского горсовета по подозрению в организации заказного убийства заместителя городского главы города Черкасс Юрия Ботнара.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

“Прокурорами Офиса Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего депутата Черкасского горсовета за оконченное покушение на организацию умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью, на заказ (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. 4 и п . 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что по данным следствия, депутат городского совета из-за личной неприязни запланировал организовать убийство заместителя Черкасского городского председателя и заказал его выполнение другому лицу.

“Во время встречи со знакомым он сообщил о своих намерениях и попросил подыскать человека, который согласен выполнить убийство за денежное вознаграждение в сумме ориентировочно 1500 долл США, которая в дальнейшем была увеличена до 2500 долл США”, — отмечается в сообщении.

Так, в установленном законом порядке правоохранителями была проведена имитация убийства заместителя городского головы с особой жесткостью якобы путем причинения многочисленных ножевых ранений. После этого обвиняемый в г. Черкассы встретился со своим знакомым и, получив подтверждение убийства, передал ему оплату.

Ранее следователи ГБР задержали депутата Черкасского городского совета, который заказал убийство заместителя городского головы города Черкасс.