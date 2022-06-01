За особливо тяжкий злочин 4-річної давнини, та інші кримінальні правопорушення судитимуть двох жителів Гадяча
Полтавською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох жителів м. Гадяч (25 та 24 років), яким інкримінують ряд злочинів, у тому числі минулих років.
У січні 2018 року 25-річний обвинувачений на власному авто підвозив мешканця Гадяцького району. В дорозі між чоловіками виник конфлікт, під час якого зловмисник завдав кілька ударів у голову потерпілого руків’ям, а в тулуб – лезом ножа. У подальшому бейсбольною битою він вдарив ще кілька разів по голові вже мертвого потерпілого та з метою приховування злочину вивіз труп до лісосмуги, облив бензином, підпалив, а рештки обгорілих кісток розкидав у різних місцях на території Гадяцького району.
Під час обшуку за місцем проживання обвинуваченого правоохоронцями виявлено та вилучено вогнепальну зброю – автомат Калашникова АК-103, виготовлений промисловим способом.
Окрім цього, встановлено причетність особи до вчинення іншого злочину.
У квітні 2021 року обвинувачений та його 24-річний знайомий силоміць вкинули мешканця Гадяча у багажне відділення автомобіля, вивезли до річки, побили, штовхнули у воду та упродовж кількох хвилин занурювали, завдаючи фізичних страждань. Потерпілому вдалося перепливти на другий берег і таким чином врятуватися.
Дії 25-річного фігуранта кваліфіковано за ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 125, ч. 2 ст. 146 та ч. 1 ст. 263 КК України. З моменту затримання, тобто з 5 листопада 2021 року, він перебуває під вартою.
Дії 24-річного спільника кваліфіковано за ч. 2 ст. 125 та ч. 2 ст. 146 КК України. Йому обрано запобіжний захід у виді особистого зобов’язання.
Злочини розкрито завдяки узгодженим заходам Полтавської обласної прокуратури, Головного управління Національної поліції в Полтавській області та Управління стратегічних розслідувань в Полтавській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Довідково:
ч. 1 ст. 115 КК України – умисне вбивство;
ч. 2 ст. 125 КК України – умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я;
ч. 2 ст. 146 КК України – незаконне позбавлення волі, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань;
ч. 1 ст. 263 КК України – незаконне зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу.
Пресслужба Полтавської обласної прокуратуриTweet