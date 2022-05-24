За отримання ₴20 тис. хабаря за передачу в оренду приміщень держпідприємства судитимуть службовця державної аграрної компанії

Прокурори Кременецької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно службової особи дочірнього підприємства державної акціонерної компанії, розташованого у Кременецькому районі, який отримав 20 тис грн неправомірної вигоди від підприємця за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За версією слідства, службовець одержав від місцевого приватного підприємця неправомірну вигоду за передачу в оренду складських приміщень підприємства з порушенням встановленої законом процедури.

Частину цих коштів було перераховано зловмиснику на банківську картку, а при отриманні решти – 10 тис грн, його у лютому цього року затримали правоохоронці.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури