За отримання хабаря у ₴10 тис. судитимуть патрульного з Могилів-Подільського району (ФОТО)

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури до суду передано обвинувальний акт стосовно співробітника патрульної поліції Могилів-Подільського району, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України (прохання надати та одержання службовою особою неправомірної вигоди, за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища).

Досудовим розслідуванням установлено, що 22-річний поліцейський, нехтуючи законодавством та всупереч інтересам служби, з метою власного збагачення, отримав від громадянина неправомірну вигоду у розмірі 10 тисяч гривень. Співробітник поліції взяв хабаря за нескладання протоколу щодо водія, який керував транспортним засобом напідпитку, та за повернення йому вилучених документів.

За заявою кермувальника патрульного було затримано правоохоронними органами після отримання ним зазначеної суми грошей. Рішенням суду підозрюваного було відсторонено від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м.Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованого злочину перед судом, чоловікові загрожує максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури