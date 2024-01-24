За отримання 56 тисяч хабаря на Волині судять керівника державного підприємства

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вимагання та одержання керівником державного підприємства на Волині неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець вимагав та одержав 56 тисяч гривень за підготовку і виготовлення всіх необхідних документів та сприяння в передачі в оренду приміщення, яке перебуває на балансі підприємства.

Затримали чиновника 28 вересня 2023 року під час одержання чергового траншу у 15 тисяч гривень.

Досудове розслідування: СУ ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу УСБУ в області.

Пресслужба обласної прокуратури