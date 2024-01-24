За отримання хабаря на Закарпатті судитимуть завідувача військової кафедри одного з вишів

Слідчі Ужгородського районного управління поліції завершили досудове розслідування у справі щодо вчинення службового злочину завідувачем кафедри військової підготовки одного з місцевих ВНЗ.

Заходи з викриття правоохоронці провели у середині жовтня минулого року. Тоді поліцейські, у співпраці з СБУ, затримали посадовця на одержанні неправомірної вигоди від студентів.

За суму від 300 до 500 доларів США з однієї особи зловмисник не відображав у журналі обліку відвідування й успішності слухачів, що не відвідували практичні заняття. Такими своїми діями фігурант створював умови, за яких студенти, не володіючи відповідними навичками та вміннями, здобували військово-облікові спеціальності. У подальшому ж така практика могла призвести до зниження рівня обороноздатності України.

За оперативними даними така неправомірна діяльність могла приносити обвинуваченому від 10 до 15 тисяч доларів США за один навчальний семестр.

Дії посадовця слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України, тобто вимагання та одержання неправомірної вигоди у великому розмірі службовою особою.

Станом на сьогодні, за процесуального керівництва прокуратури, у справі сформовано обвинувальний акт, який разом з матеріалами кримінального провадження скеровано для судового розгляду.

Відповідно до санкції статті, за скоєне чоловікові загрожує від 2 до 4 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Поліція Закарпатської області