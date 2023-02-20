За передачу ворогу даних про ЗСУ 18-річному молодику загрожує до восьми років ув‘язнення

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 18-річного молодика за фактом поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений систематично збирав та передавав російським спецслужбам через різні месенджери інформацію про розташування військовослужбовців ЗСУ, переміщення та рух військової техніки на території м. Красноград Харківської області.

Також молодик направив представникам країни-агресора інформацію про те, що в м. Красноград повз залізничну станцію прослідує потяг з військовою технікою, а саме з гаубицями.

Крім того, він повідомив окупантам місце розташування складів ЗСУ, а саме ангарів, в яких зберігається та обслуговується техніка, із можливістю їх ідентифікації на місцевості.

Наразі молодик перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Красноградському районному суді Харківської області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура