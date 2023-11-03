За перехід на бік ворога адвокату з Харківщини загрожує довічне увʼязнення

Завершено спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 29-річного адвоката, якому керівник Харківської обласної прокуратури заочно повідомив про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що адвокат, будучи мешканцем с. Хотімля Чугуївського району, ще на початку березня минулого року через месенджер «Телеграм» встановив звʼязок з представником російської спецслужби.

Обвинувачений систематично надавав допомогу військовослужбовцям збройних сил рф, пов’язану із транспортуванням спецзасобів для ведення бойових дій, доставку яких він здійснював на власному автомобілі. При цьому він, не приховуючи свою лояльність та бажання «прислужити» військовим держави-агресора, передавав їм привезені радіостанції, біноклі, тактичні окуляри та навушники, аптечки та інше спорядження. Відбувалось це на центральній площі у м. Вовчанськ. Про виконану «роботу» обвинувачений звітував у телефонному режимі своєму російському куратору.

Також адвокат-зрадник передавав окупантам відомості щодо розміщення та місць дислокації військовослужбовців Збройних Сил України на Харківщині.

Наразі обвинувачений переховується від українського правосуддя на території рф. Його судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічного позбавленням волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура