За перехід на бік ворога та співпрацю з окупантами повідомлено про підозру колишньому поліцейському з м. Ізюм

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру колишньому працівнику правоохоронного органу України за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року в тимчасово окупованому м. Ізюм колишній поліцейський почав співпрацювати з російськими військовими. Правоохоронець отримав пропозицію від військовослужбовців країни-агресора щодо патрулювання міста та гарантування безпечного перебування окупантів, на яку він погодився.

На виконання завдання своїх «кураторів» підозрюваний почав пропонувати своїм колишнім колегам перейти на бік ворога, проте отримав відмову.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Харківська обласна прокуратура