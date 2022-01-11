За підозрою у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень поліцейські Кривого Рогу затримали 61-річного місцевого жителя

Він завдав 47-річному чоловіку тяжкі травми, внаслідок який потерпілий помер.

Злочин стався в одному з будинків в смт Широке Криворізького району. Повідомлення про подію надійшло до поліції вранці 10 січня.

Для з’ясування обставин події на місце злочину прибули співробітники відділення поліції №6 (Інгулецьке) та інших служб поліції. Особу померлого встановили – ним виявився 47-річний місцевий житель. Поліцейські встановили, що смертельні тілесні ушкодження потерпілому завдав 61-річний місцевий житель. За лічені години вони встановили місце перебування нападника.

Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманий пояснив, що 10 січня він прийшов у гості до знайомого, і після розпиття спиртних напоїв між ним та власником оселі виник конфлікт. Під час суперечки гість завдав чоловіку декілька ударів по голові.

Слідчі відділення поліції № 6 (Інгулецьке) повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького РУП