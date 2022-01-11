За підозрою у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень поліцейські Кривого Рогу затримали 61-річного місцевого жителя

Опубликовано

Він завдав 47-річному чоловіку  тяжкі травми, внаслідок який потерпілий помер.

Злочин стався в одному з будинків в смт Широке Криворізького району. Повідомлення про подію надійшло до поліції вранці 10 січня.

Для з’ясування обставин події на місце злочину прибули співробітники відділення поліції №6 (Інгулецьке) та інших служб поліції.  Особу померлого встановили – ним виявився 47-річний місцевий житель. Поліцейські встановили, що смертельні тілесні ушкодження потерпілому завдав 61-річний місцевий житель. За лічені години вони встановили місце перебування нападника.

Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманий пояснив, що 10 січня він прийшов у гості до знайомого, і після розпиття спиртних напоїв між ним та власником оселі виник конфлікт. Під час суперечки гість завдав чоловіку декілька ударів по голові.

Слідчі відділення поліції № 6 (Інгулецьке) повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Криворізького РУП

Like

Метки:

Читайте также: