За підозрою у скоєнні вбивства поліція Дніпра затримала 35-річного чоловіка

На вулиці зловмисник спочатку штовхнув чоловіка, а коли той упав — завдав йому смертельного поранення ножем. Потерпілий помер на місці.

13 червня в Новокодацькому районі виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. На місці працювала слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №1, криміналісти та працівники кримінальної поліції.

Правоохоронці встановили, що ввечері 12 червня між двома чоловіками стався конфлікт, під час якого 35-річний фігурант штовхнув потерпілого, а потім завдав йому смертельного поранення ножем.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Поліцейські вилучили знаряддя злочину — розкладний ніж.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП №1