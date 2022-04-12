За підозрою у вбивстві поліцейські Нікополя затримали 58-річного місцевого жителя

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Під час суперечки підозрюваний завдав 27-річному напарнику декілька ударів сокирою, внаслідок  яких останній помер.

Дев’ятого квітня до Нікопольського РУП надійшло повідомлення про те, що у сторожці, що знаходиться на території будівельного підприємства виявлено труп чоловіка із тілесними ушкодженнями.

Правоохоронці встановили, що смертельні поранення потерпілому завдав 58-річний напарник, з яким вони працювали та мешкали спільно. Нападника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він пояснив, що того дня після вживання спиртних напоїв між ним та загиблим  виник конфлікт, в ході якого зловмисник завдав останньому декілька ударів сокирою по голові.

Слідчим за погодженням із прокуратурою зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Нікопольського РУП

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