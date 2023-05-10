За підозрою у вбивстві ножем 29-річного мешканця м. Ладижин поліція затримала його співмешканку

Злочин стався 8 травня в одному із гуртожитків міста. Під час конфлікту цивільна дружина вдарила чоловіка кілька разів кухонним ножем. Отримані ним травми виявились смертельними. Аби відвести від себе підозри жінка викликала поліцію та повідомила, що виявила співмешканця за місцем проживання без ознак життя.

Слідчо-оперативною групою Відділення поліції № 3 Гайсинського районного управління поліції на тілі потерпілого виявила ознаки насильницької смерті – ножові поранення. Під підозру потрапила 33-річна співмешканка потерпілого, яка і зателефонувала у службу «102». Жінка перебувала в стані алкогольного сп’яніння, давала суперечні покази й переконувала слідчих у своїй непричетності до смерті чоловіка. Зібрані на місці злочину докази підтвердили здогадки поліції й спонукали жінку розповісти правду.

За попередньою інформацією, між цивільним подружжям після застілля виникла суперечка. Під час конфлікту жінка кілька разів вдарила чоловіка ножем, одне із них виявилось несумісним з життям. Правопорушниця вирішила не розповідати нікому про їх ранковий конфлікт та почала давати поліції неправдиві покази.

Зловмисниця затримана у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), за що передбачено до 15 років ув’язнення.

Вирішується питання щодо повідомлення жінці підозру та обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює Гайсинська окружна прокуратура.

Остаточна правова кваліфікація діям жінки надана в ході досудового розслідування.

Відділ комунікації поліції Вінницької області