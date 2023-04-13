За підозрою у вбивстві сина мешканця Тячівщини взято під варту без права на заставу

За доводами прокурора Тячівської окружної прокуратури жителю с. Біла Церква обрано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Його підозрюють в умисному вбивстві сина (ч. 1 ст. 115 КК України).

Наразі слідчі встановили, що між чоловіком і 47-річним потерпілим трапилася сварка на ґрунті тривалих неприязних відносин. Батько наніс сину більше десятка ударів ножем по тілу. Від одержаних травм останній помер на місці події. Трапилося це наприкінці минулого тижня на Тячівщині.

Під час обрання запобіжного заходу підозрюваний вину у скоєному не заперечив і підтвердив, що сам наніс сину ножові поранення у ході конфлікту. У разі доведення вини чоловіку може загрожувати ув’язнення строком від 7 до 15 років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Тячівського районного відділу поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури