За підозрою у вбивстві трирічного хлопчика на Одещині затримали співмешканця його матері

Чоловік побив дитину, роздратувавшись її плачем. За скоєне зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо: вчора, 12 лютого, малюк помер в реанімаційному відділенні місцевої лікарні, не приходячи до свідомості. За фактом його смерті правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Співмешканець матері хлопчика, який наглядав за ним, коли жінка знаходилася на роботі, намагався ввести в оману її та поліцію, сказавши, що в дитини пішла кров з носа і через це вона втратила свідомість. Проте, під час проведення невідкладних слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили, що чоловік побив малюка, бо той плакав і не хотів заспокоюватись.

Попередньо, хлопчик помер від крововиливу, спричиненого пошкодженням внутрішніх органів та переломів ребер. Точну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Слідчі затримали 19-річного фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, чоловіку загрожує позбавлення волі строком до 15 років або довічне ув’язнення. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Болградської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Одещини