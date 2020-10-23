За підозрою у вчиненні хуліганських дій на Алеї Героїв Небесної Сотні затримали 21-річного покидька

Зараз з ним проводяться першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, вчора відділом дізнання Печерського управління столичної поліції відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганських дій невідомого, який справляв природну потребу на Алеї Героїв Небесної Сотні.

У результаті проведення оперативно-розшукових заходів, співробітниками Печерського управління поліції за підозрою у скоєнні вищевказаного кримінального правопорушення затримано 21-річного студента 3-го курсу одного з ВИШів столиці. Наразі з ним проводяться першочергові слідчі дії. Свої протиправні дії затриманий пояснив тим, що перебував у стані алкогольного сп’яніння.

У рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, поліцейські встановлюватимуть усі обставини та причини скоєного. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.

Відділ комунікації поліції Києва