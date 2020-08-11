За підозрою у вчиненні розбійного нападу затримано двох жителів Сум

Як встановили оперативники та слідчі Сумського відділу поліції, зловмисники, побивши свого знайомого, вдерлися в його житло і винесли готівку та телевізор. Наразі нападники затримані в порядку ст. 208 КПК, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Про напад на спецлінію поліції повідомив сам 48-річний потерпілий. На місце події негайно прибули керівники ГУНП області, Сумського відділу поліції та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили: після спільного розпиття спиртних напоїв двоє чоловіків підстерегли заявника і напали на нього у під‘їзді будинку. Той спочатку вирвався і забіг у свою квартиру, але зачинитися не встиг – зловмисники увірвались у приміщення і знову стали його бити. Затим, поки він приходив до тями, винесли з кімнати телевізор і забрали близько п‘яти тисяч гривень.

«Проведеними оперативно-розшуковими заходами обидва нападники затримані, — коментує ситуацію Євген Кошелєв, т.в.о.начальника Сумського відділу поліції. – Чоловікам 26-ть та 29 років, обидва проживають у цьому ж будинку. Старший з них раніше вже мав судимості. Слідчі кваліфікували дії зловмисників як розбійний напад і відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст. 187 КК, та вирішують питання про обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою».

Наразі досудове розслідування триває. Нападникам загрожує від 7 до 12 років ув‘язнення з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Сумської області