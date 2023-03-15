За підозрою у завданні тяжкого ножового поранення затримано 45-річного жителя Дніпра

Під час конфлікту нападник поранив ножем 50-річного чоловіка. Потерпілого госпіталізували до міської лікарні.

Злочин стався 13 березня близько 10.00 поблизу одного з магазинів по вулиці Київській у Новокодацькому районі місті Дніпра. Під час сварки між двома чоловіками 45-річний підозрюваний вдарив потерпілого ножем у живіт, після чого пішов з місця злочину.

Працівники відділення № 3 Дніпровського районного управління поліції встановили, що до злочину причетний 45-річний житель Дніпра. Правоохоронці затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили знаряддя злочину – ніж.

14 березня слідчі відділення поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу. Максимальне покарання за злочин – до 8 років позбавлення волі. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції