За підозрою у зґвалтуванні 16-річної мешканки Миколаївщини затримали військового та поліцейського

За наказом начальника обласного управління поліції співробітники головної інспекції проводять службове розслідування. Його результати скерують у Державне бюро розслідувань для надання правової оцінки діям поліцейського, а працівника поліції звільнять із органів внутрішніх справ. Фігурантам загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Сьогодні вночі на 102 зателефонувала неповнолітня жителька Миколаївської області та повідомила про те, що її зґвалтували.

Попередньо встановлено, що у Миколаєві в орендованій квартирі військовослужбовця, з яким дівчина познайомилася у мережі Інтернет, вони разом із його товаришем-поліцейським відпочивали та розпивали алкоголь. Згодом, коли дівчина хотіла піти, її не випустили і, застосувавши силу, військовий зґвалтував її. Потерпіла стверджує, що поліцейський також мав намір це зробити, тож ця інформація ретельно перевірятиметься під час досудового розслідування.

Обох фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (Зґвалтування неповнолітньої) та ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Найближчим часом затриманим буде повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень. Санкції статей передбачають до 12-ти років ув’язнення.

Начальник Головного управління Нацполіції в Миколаївській області призначив за цим фактом службове розслідування стосовно дій поліцейського, за результатами якого його звільнять зі служби в поліції.

Подальше розслідування кримінального провадження здійснюватимуть слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у Миколаєві. Тож усі зібрані матеріали досудового розслідування будуть скеровані в ДБР.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області