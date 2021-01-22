За підозрою в хабарництві затримали Директора департаменту охорони здоров’я Житомирщини

Два роки тому на хабарі затримали його заступника.

Директора департаменту охорони здоров’я Житомирської ОДА Миколу Суслика затримали за підозрою в хабарництві.

Інформацію про затримання виданню «Житомир.info» підтвердив прессекретар голови ОДА Юрій Мельник. Обставини затримання поки не розкриваються.

«Сьогодні (21 січня. — Ред.) співробітниками Служби безпеки України за підозрою в отриманні неправомірної вигоди було затримано директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації. Зараз тривають слідчі дії, тому більш докладної інформації повідомити не можемо. Чекаємо на результати об’єктивного та неупередженого розслідування, після якого можна буде робити остаточні висновки», — зазначив Мельник.

Микола Суслик очолює управління охорони здоров’я з 2017 року. Має вищу освіту за фахом лікар-хірург. Був завідувачем хіріргучним відділенням Житомирської лікарні №1, у 2007-2011 очолював управління охорони здоров’я міськради. На місцевих виборах 2020 року балотувався до обласної ради від партії «Наш край».

У квітні 2019 року на хабарі затримали заступника Суслика — Віктора Лучківа. Він отримав 10 000 доларів за допомогу у встановленні групи інвалідності. // LB.ua