За підпал на замовлення рашистів Шепетівської міськради судитимуть 33-річну місцеву жительку

За процесуального керівництва Шепетівської окружної прокуратури спрямовано до суду обвинувальний акт за фактом умисного знищення чужого майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

В Шепетівці 33-річна мешканка міста посеред ночі розбила вікно у приміщенні міської ради та кинула туди пляшку із підпаленою заздалегідь підготовленою легкозаймистою речовиною. Діяла вона на замовлення спецслужб рф та в подальшому планувала продовжити серію злочинів.

Також вдома вона зберігала запаси компонентів для виготовлення запальної суміші, а на її мобільному телефоні були інструкції замовника злочину щодо шляхів конспірації, пошуку потенційних цілей та способу підпалу.

У скоєному вона розкаялася та активно допомагала слідству.

Жінка перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Шепетівського районного управління ГУНП у Хмельницькій області, оперативний супровід – працівники Управління СБУ в Хмельницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури