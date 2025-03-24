За підпал сільради та теракт на замовлення ворога судитимуть жителя Житомирщини

Наприкінці січня 21-річний житель Звягельського району підпалив адміністративну будівлю сільради, закинувши через вікно легкозаймисту суміш. Правоохоронці затримали його вже за кілька годин після вчиненого. Слідством встановлено, що за виконання «завдання», отриманого від куратора у Телеграм-каналі, молодику обіцяли винагороду.

Причетність фігуранта до злочину встановили оперативники кримінальної поліції районного відділу та ГУ Національної поліції Житомирщини разом зі співробітниками УСБУ області.

Тоді ж слідчі Звягельського райвідділу поліції, під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, інкримінували чоловікові умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. А судом йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Подальше розслідування проводили співробітники УСБУ області та днями чоловіка було ознайомлено з матеріалами обвинувачення. Фігуранту інкриміновано терористичний акт, за попередньою змовою групою осіб, шляхом підпалу, який створював небезпеку заподіяння значної майнової шкоди, з метою порушення громадської безпеки та залякування населення, тобто (ч. 2 ст. 258 ККУ) та умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 ККУ). Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду.

За чинним законодавством обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Житомирської області