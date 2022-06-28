За підроблення офіційного документа та заволодіння бюджетними коштами судитимуть директора полтавського товариства

Кременчуцькою окружною прокуратурою до суду передано обвинувальний акт стосовно директора полтавського товариства, якому інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем та службове підроблення (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, директор уклав із виконавчим комітетом однієї із сільських рад Кременчуцького району договір, відповідно до якого зобов’язувався виготовити проєкт Центру громадської безпеки (пожежної станції).

У подальшому попри фактичне не виготовлення проєктної документації, чоловік склав завідомо неправдивий акт прийому-передачі виконаних послуг, на підставі якого сільська рада перерахувала товариству понад 120 тис. грн бюджетних коштів.

У рамках досудового розслідування з метою відшкодування безпідставно отриманих грошей прокуратурою до обвинуваченого пред’явлено позовну заяву.

Слідчі дії у кримінальному провадженні здійснювалися Кременчуцьким районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, процесуальне керівництво забезпечувалося Кременчуцькою окружною прокуратурою.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури