За підтримку збройної агресії РФ проти України судитимуть адміністратора майже 20 інтернет-ресурсів

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно мешканця Київщини за фактом виправдовування, визнання правомірною і заперечення збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, обвинувачений створив та здійснював адміністрування майже 20 інтернет-ресурсів, де велася пропаганда на користь країни-агресора. Там він поширював матеріали із запереченням скоєння воєнних злочинів військовослужбовцями збройних сил РФ.

За результатами проведених санкціонованих обшуків виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, флеш-носії, мобільні пристрої, документи, що свідчать про його протиправну діяльність.

Досудове розслідування здійснювалося ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, оперативний супровід – Департаментом контррозвідувального захисту інформаційної безпеки держави СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура