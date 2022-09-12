За підтримку збройної агресії РФ проти України судитимуть адміністратора майже 20 інтернет-ресурсів

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За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно мешканця Київщини за фактом виправдовування, визнання правомірною і заперечення збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, обвинувачений створив та здійснював адміністрування майже 20 інтернет-ресурсів, де велася пропаганда на користь країни-агресора. Там він поширював матеріали із запереченням скоєння воєнних злочинів військовослужбовцями збройних сил РФ.

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За результатами проведених санкціонованих обшуків виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, флеш-носії, мобільні пристрої, документи, що свідчать про його протиправну діяльність.

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Досудове розслідування здійснювалося ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, оперативний супровід – Департаментом контррозвідувального захисту інформаційної безпеки держави СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура

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