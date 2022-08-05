За підтримку збройної агресії рф, використання забороненої символіки та колабораційну діяльність судитимуть двох миколаївців

Прокурорами Окружної прокуратури міста Миколаєва затверджено та скеровано до суду обвинувальні акти стосовно двох мешканців м. Миколаєва – 48-річної жінки за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників (ч.1 ст.436-2 КК України), та 22-річного чоловіка за фактами виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 436-1, ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що 48-річна мешканка обласного центру у соціальних мережах та месенджерах розповсюджувала публічні заклики до підтримки рішень та дій рф, а також виправдовувала та визнавала правомірним тимчасову окупацію частини території України.

У свою чергу, 22-річний молодик у соціальній мережі створив сторінку, де поширював та публічно використовував символіку комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та поширював матеріали, у яких містилося виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України.

Досудове розслідування здійснювалось Миколаївським районним управлінням поліції за оперативного супроводу відділу протидії кіберзлочинам спільно з співробітниками управління стратегічних розслідувань.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура