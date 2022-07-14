За побиття чоловіка та хуліганство на Дніпропетровщині відповідатимуть депутат та двоє співучасників

За процесуального керівництва Першотравенської окружної прокуратури повідомлено про підозру депутату Межівської селищної ради Дніпропетровської області та двом місцевим мешканцям за фактом заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості, вчинених за попередньою змовою групою осіб, та хуліганських дій (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 296 КК України).

За даними слідства, 17 жовтня 2021 року народний обранець та двоє його знайомих під час відпочинку у місцевому кафе вступили у словесну перепалку з місцевим мешканцем. Конфлікт закінчився образами, пошкодженням майна потерпілого та спричиненням останньому численних тілесних ушкоджень – переломом нижньої щелепи, гематомами.

Вирішується питання про обрання всім підозрюваним запобіжного заходу.

Досудове слідство здійснюється слідчими відділення поліції № 2 Синельниківського районного управління поліції ГУНП у Дніпропетровській області.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури