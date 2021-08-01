За побиття громадян у відділі поліції затримано дільничних у Миколаївській та Івано-Франківській областях

Працівники Територіального управління ДБР Львова за сприяння внутрішньої безпеки поліції повідомили про підозру старшому дільничному поліції в Івано-Франківській області через побиття двох юнаків у відділі.

Кримінальне провадження розпочато за зверненням представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в західних областях.

Як встановило слідство, у травні минулого року під час вуличної штовханини двоє правоохоронців затримали 17-річного хлопця та його 19-річного товариша. У відділку поліції вони погрожували та залякували хлопців. Один із поліцейських застосував до старшого юнака больові прийоми та завдав йому кілька ударів в обличчя та тулуб.

Одному з юнаків вдалося записати події на диктофон. На аудіозаписі, який згодом оприлюднили місцеві і загальноукраїнські ЗМІ, чути нецензурну лайку та погрози двох правоохоронців юнакам.

Мотивом таких дій, ймовірно, було бажання продемонструвати свою фізичну та моральну перевагу над хлопцями, які удвічі молодші за кривдників.

29 липня 2021 року одному з поліцейських повідомлено про підозру в умисному вчиненні дій, які явно виходять за межі наданих йому повноважень, що супроводжувалися насильством та болісними й такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями (ч. 2 ст. 365 КК України).

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

Щодо іншого поліцейського, який був присутній під час затримання хлопців, розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура, оперативний супровід – Нацполіція.

Схожий випадок стався і в Миколаєві.

Слідчі Територіального управління ДБР Миколаєва підозрюють працівника одного з секторів райуправління поліції області у побитті громадянина.

Встановлено, що у січні 2020 року поліцейські приїхали на виклик через незаконне проникнення у житло. Там вони затримали громадянина та привезли його до відділу поліції.

За словами чоловіка, з’ясувавши ситуацію, поліцейські запропонували йому уникнути відповідальності за 6 тис. грн, які він віддав того ж дня. Проте згодом чоловіку прийшов лист про виклик до суду.

Обурившись, що його справа не закрита, 28 травня 2021 року громадянин прийшов сваритися до дільничного. Працівник поліції розлютився, оскільки не мав до цієї справи жодного стосунку, і побив місцевого жителя палкою та ногами. У результаті потерпілий отримав численні садна по всьому тілу.

31–річному дільничному повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 2 ст. 365 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання та відсторонення його від займаної посади.

Також слідчі ДБР перевіряють інформацію потерпілого щодо надання ним хабаря поліцейським за закриття його кримінального провадження.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська обласна прокуратура, оперативний супровід – Нацполіція.

ДБР