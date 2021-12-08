За побиття та нанесення ножових поранень чотирьом перехожим затримали жителя Дніпра

Із тілесними ушкодження потерпілі госпіталізовані до лікарні.

Подія сталась 7 грудня близько 15:30 біля одного із будинків у Шевченківському районі міста Дніпро. Як встановили правоохоронці, злочинець завдав декілька ударів руками та ногами у живіт 38-річного чоловіка та втік з місця події. Потерпілого госпіталізували до лікарні.

Згодом нападник спричинив ножові поранення ще двом громадянам: 25- та 61-річним чоловікам. Також, неподалік від місця злочину 45-річному чоловіку він наніс чотири ножові удари у спину. Постраждалого доставлено до лікарні.

Оперативники відділення поліції №7 Дніпровського районного управління поліції встановили злочинця, ним виявився 34-річний місцевий мешканець. Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час огляду місця події слідчі вилучили речовий доказ – ніж.

Слідчі відділення поліції №7 відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст.15 (замах на кримінальне правопорушення) ч.1 ст.115 (умисне вбивство), ч.4 ст.296 (хуліганство) та ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловіку повідомили про підозру. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції