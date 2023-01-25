За побори судитимуть ексзаступника начальника Головного управління ДПА Тернопільщини та його спільника

Працівники Бюро завершили досудове розслідування щодо колишнього заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Тернопільській області та його спільника. Чиновник штучно створював проблеми підприємцям і за гроші обіцяв їх вирішити.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Посадовець очолював комісію регіонального рівня з відшкодування ПДВ та віднесення суб’єктів господарювання до переліку ризикових. Він посприяв, щоб місцеве підприємство штучно внесли до переліку ризикових платників податків. І вимагав від його власника 5 тис. доларів США за те, щоб виключити його з цього списку.

Посадовця та його спільника затримали на гарячому під час отримання неправомірної вимоги.

Експодатківець обвинувачується у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, опорі працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків, а також носінні, придбанні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 342, ч. 1 ст. 263 КК України). Передбачене статтями покарання – позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Також за пособництво у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди судитимуть спільника експосадовця (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

Під час досудового розслідування накладено арешт на майно податківця, вартістю 3,3 млн грн. Зокрема арештовано 3 автомобілі, житловий будинок та понад пів мільйона гривень готівки.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.

ДБР