За подвійне вбивство і розбійний напад жителя Звягеля ув’язнено довічно

За принципової позиції прокурора Житомирської обласної прокуратури Житомирський апеляційний суд підтвердив винуватість місцевого жителя у скоєнні подвійного вбивства, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, та розбійному нападі, спрямованому на заволодіння майном, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень ( п. п. 1, 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України).

Вирок суду першої інстанції щодо призначення йому покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна залишено у силі, а апеляційні скарги обвинуваченого та захисника – без задоволення.

Особливо тяжкі злочини засуджений, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності, скоїв у березні 2018 року.

Він із своїм знайомим (помер під час судового розгляду), перебуваючи в алкогольному сп’янінні, уночі пробралися до помешкання жителя Звягеля та вимагали бурштин.

Не отримавши бажаного, нападники забили чоловіка до смерті. Натрапивши в іншій кімнаті на приятеля потерпілого, який спав, і над ним вчинили смертельну розправу.

Позбувшись свідків, викрали речі, серед яких – знайдений бурштин вагою 41 г, мобільний телефон, 11 грн готівки та залишили місце злочину.

Досудове розслідування проводило ГУНП в області.

Житомирська обласна прокуратура