За подвійне вбивство на своєму ювілеї судитимуть жителя Житомирщини

Прокурор Житомирської обласної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом умисного вбивства двох людей (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, подвійне вбивство скоїв 45-річний житель Житомирського району у липні цього року.

Того рокового дня обвинувачений разом із потерпілими – співмешканкою та її матір’ю – святкували його ювілейний день народження.

Цивільна дружина поскаржилася на чоловіка, який нерідко не лише ображав, а й вчиняв фізичне насильство. Намагаючись захистити доньку, матір у категоричній формі висловила йому претензію, порадивши взагалі йти геть з помешкання.

У відповідь на зауваження обвинувачений схопив зі столу ніж та заподіяв 63-річній жінці смертельні поранення. Також жорстоко розправився із співмешканкою, яка намагалася захистити матір.

Щоб приховати скоєне, двері до приміщення, де знаходилися тіла вбитих, забив дошками.

З часу затримання і дотепер обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування проводило слідче управління ГУНП в області.

Санкція зазначеної статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури