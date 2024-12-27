За подвійне вбивство на своєму ювілеї судитимуть жителя Житомирщини
Прокурор Житомирської обласної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом умисного вбивства двох людей (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).
За даними слідства, подвійне вбивство скоїв 45-річний житель Житомирського району у липні цього року.
Того рокового дня обвинувачений разом із потерпілими – співмешканкою та її матір’ю – святкували його ювілейний день народження.
Цивільна дружина поскаржилася на чоловіка, який нерідко не лише ображав, а й вчиняв фізичне насильство. Намагаючись захистити доньку, матір у категоричній формі висловила йому претензію, порадивши взагалі йти геть з помешкання.
У відповідь на зауваження обвинувачений схопив зі столу ніж та заподіяв 63-річній жінці смертельні поранення. Також жорстоко розправився із співмешканкою, яка намагалася захистити матір.
Щоб приховати скоєне, двері до приміщення, де знаходилися тіла вбитих, забив дошками.
З часу затримання і дотепер обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави.
Досудове розслідування проводило слідче управління ГУНП в області.
Санкція зазначеної статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Житомирської обласної прокуратуриTweet