За пограбування киянки зловмисник на 4 роки відправиться за ґрати

Чоловік вирвав з рук у перехожої мобільний телефон та втік. За скоєне він чотири роки проведе за ґратами.

Навесні 2021 року до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від киянки про те, що на вулиці Василя Липківського невідомий чоловік відібрав у неї мобільний телефон. За вказаною адресою негайно виїхали екіпаж патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції для встановлення усіх обставин події.

На місці події поліцейські поспілкувались із жінкою, яка надала детальний опис нападника. У ході проведення слідчих й оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили місцезнаходження зловмисника та під час поверхневої перевірки виявили у нього викрадений ґаджет потерпілої. Працівники поліції вилучили речовий доказ та повернули його заявниці.

Чоловіка поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі з’ясували, що правопорушник – уродженець Запоріжжя, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення грабежу, незаконного заволодіння транспортним засобом, а також нанесення тяжких тілесних ушкоджень у Дніпропетровській області.

Слідчим Солом’янського управління поліції за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою повідомлено фігуранту про підозру у вчиненні грабежу, та зібравши необхідну доказову базу, направлено матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом до суду. Вироком Солом’янського районного суду у місті Києві обвинуваченого визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, та призначено покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва