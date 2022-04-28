За пограбування та ошуканство пенсіонерки жителю Миколаївщини загрожує ув’язнення

До 6 років позбавлення волі загрожує жителю Миколаївщини за кримінальні діяння відносно жительки м. Новограда-Волинського. Поліцейські оголосили 28-річному чоловікові підозри у грабежі та замаху на шахрайство. Наразі обвинувачення направлено до суду.

Наприкінці лютого до поліцейських звернулась 65-річна звягельчанка. Поліцейські з’ясували, що до пенсіонерки зателефонувала невідома жінка та, представившись її сестрою, повідомила, що потрапила у лікарню після ДТП, тож потрібні гроші на лікування. Згодом заявниця отримала ще один дзвінок нібито від лікаря, який підтвердив попередню інформацію про травмування «родички» і попередив про візит посильного за грішми — 100 тисячами гривень.

Незнайомцям вдалося з’ясувати адресу жительки райцентру. Згодом до неї додому справді прийшов невідомий та розповів, що він є довіреною особою лікаря. Жінка повірила чоловіку і передала 64 тисячі гривень.

За декілька хвилин заявниця зрозуміла, що це обман та встигла вихватити частину своїх заощаджень з рук незнайомця, проте він кинувся тікати, забравши з собою 40 тисяч гривень.

У ході проведених заходів поліцейським вдалося зібрати докази причетності до таких діянь 28-річного жителя Миколаївської області.

Слідчі Новоград-Волинського райвідділу оголосили чоловікові про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186 (Грабіж) та ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) КК України. Процесуальне керівництво здійснювала місцева окружна прокуратура.

27 квітня після завершення досудового розслідування обвинувальний акт скеровано до суду.

Відповідно до чинного законодавства чоловікові за такі діяння може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі від 4 до 6 років.

Новоград-Волинський районний відділ поліції