За пограбування жінки поліцейські затримали 42-річного криворіжця
Зловмисник заволодів сумкою з грошима і документами потерпілої та втік.
Злочин стався 5 травня у Саксаганському районі міста. Як зʼясували поліцейські, підозрюваний прослідкував за жінкою, і як тільки вона зайшла до підʼїзду багатоповерхівки, вихопив з її рук сумку.
За наданими прикметами правоохоронці відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції розшукали грабіжника.
Викрадене майно поліцейські повернули потерпілій.
14 травня слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Криворізького районного управління поліції