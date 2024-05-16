За пограбування жінки поліцейські затримали 42-річного криворіжця

Зловмисник заволодів сумкою з грошима і документами потерпілої та втік.

Злочин стався 5 травня у Саксаганському районі міста. Як зʼясували поліцейські, підозрюваний прослідкував за жінкою, і як тільки вона зайшла до підʼїзду багатоповерхівки, вихопив з її рук сумку.

За наданими прикметами правоохоронці відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції розшукали грабіжника.

Викрадене майно поліцейські повернули потерпілій.

14 травня слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції