За пограбування жителя Кам’янського затримали 16-річного хлопця

Підліток побив 45-річного чоловіка та відібрав у нього мобільний телефон.

Злочин стався 28 серпня на лівобережжі міста. Поліцейські встановили, що потерпілий перепочивав на лавочці на зупинці громадського транспорту. До нього підійшов підліток, який побив чоловіка та викрав його гаджет. Після скоєного втік з місця події.

Проведеними розшуковими заходами оперативники відділення поліції № 1 Кам’янського РУП затримали підозрюваного. Ним виявився 16-річний підліток.

За погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою хлопцю повідомили про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП