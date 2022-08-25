За поради «екстрасенса» жителька Почаєва віддала майже мільйон триста тисяч гривень

Бажаючи покращання родинного добробуту та особистого щастя, жінка винесла з помешкання усе, що впродовж багатьох років економили та відкладали її родичі. Дізнавшись, що донька витратила родинні збереження на телефонні розмови з невідомою особою, яка назвалася екстрасенсом на ім’я Олена, батьки прийшли до поліції.

До співробітників Кременецького відділу поліції звернулася і сама жителька Почаєва. З її слів, в одній із соціальних мереж вона побачила оголошення про те, що люди з надзвичайними здібностями допоможуть впоратися з усіма життєвими проблемами. Зателефонувавши за вказаним номером, жінка отримала контакти начебто екстрасенса. З ним розмови, як її уже попередили, були платні.

Упродовж двох місяців жителька Кременеччини чи не щодня телефонувала своїй «рятівниці», яка представилася Оленою, а після розмови бігла до банку, аби розрахуватися за послуги. Роздруківки з оплати рахунків свідчать, що двадцятихвилинні балачки вартували по тридцять – шістдесят тисяч гривень. Тепер жінка не розуміє, як могла витрачати такі гроші.

Зі слів родичів, екстрасенсорні послуги, про які вони не знали, адже донька нічого нікому не говорила, обійшлися іхній родині у мільйон триста гривень – це якщо перерахувати у національну валюту витрачені понад двадцять тисяч доларів та 12 тисяч євро.

Відомості за даним фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу. Поліцейські намагаються встановити осіб, причетних до шахрайських дій, а краян застерігають від подібного вирішення життєвих негараздів.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області