За порушення прав затриманих тільки в Броварському відділі поліції до дисциплінарної відповідальності притягнуто 19 працівників

Прокуратурою Київської області за результатами перевірки в Броварському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Київській області виявлено порушення вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення під час адміністративного затримання осіб та оформленні поліцейськими протоколів про адміністративне затримання.

Так, виявлено численні випадки порушень прав затриманих осіб на захист, неповідомлення чи несвоєчасного повідомлення центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про їх затримання, а також неповідомлення про їх затримання родичів, проведення особистого огляду в присутності понятих іншої статі, не ознайомлення з правами та інше.

Реагуючи на виявлені порушення, начальнику Головного управління Національної поліції в Київській області внесено вказівку, за результатами розгляду якої до дисциплінарної відповідальності притягнуто 19 працівників Броварського відділу поліції.

Захист конституційних прав громадян перебуває на постійному контролі в прокуратурі Київської області.

Пресслужба прокуратури Київської області