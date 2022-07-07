За порушення вимог «умовного» відбування покарання засудженого знову відправили за ґрати

Засуджений за крадіжку, житель Чигиринського району, під час відбування призначеного судом покарання з випробуванням не виправдав довіру, виявлену до нього суспільством та державою, систематично порушував умови адміністративного нагляду.

Вказана особа упродовж іспитового строку продовжувала вчиняти адміністративні правопорушення та ігнорувати обов’язки і обмеження, покладені на нього вироком суду.

Незважаючи на грубі порушення умов виконання вироку, Чигириським районним судом Черкаської області відмовлено у клопотанні органу пробації про скасування відбування покарання з випробуванням стосовно засудженого.

Однак за принципової позиції Черкаської обласної прокуратури судом апеляційної інстанції скасовано ухвалу Чигиринського районного суду Черкаської області, а засудженого направлено до місць позбавлення волі для реального відбування покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури