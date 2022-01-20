За поширення злочинного впливу судитимуть «смотрящого» за Криворізькою установою виконання покарань

Засуджений до довічного позбавлення волі чоловік обвинувачується у встановленні та поширенні злочинного впливу на засуджених.

В ході слідства оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Нацполіції та слідчі обласної поліції отримали достатньо доказів причетності так званого «смотрящого» до вчинення кримінального правопорушення. Чоловік, засуджений до довічного позбавлення волі за розстріл власника будівельного торговельного центру, відбував покарання у Криворізькій установі виконання покарань.

Там, отримавши свій статус та поширюючи злочинний вплив, через своїх довірених осіб як на волі, так і в спецустанові, організував збір коштів для «общака». Крім того, з метою його поповнення, налагодили канали постачання наркотиків до колонії та примушували засуджених брати участь в азартних іграх.

На даний час обвинувальний акт стосовно «смотрящого» за погодженням із Дніпропетровською обласною прокуратурою скеровано до суду. Йому інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України.

З метою розірвання кримінальних зв’язків обвинуваченого та унеможливлення поширення злочинного впливу на території установи його етапували до виправної установи іншої області.

За встановлення або поширення злочинного впливу в установах виконання покарання передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України