За поширення злочинного впливу та збут психотропів судитимуть мешканця Івано-Франківська

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 25-річного місцевого жителя за фактами встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу, а також незаконного зберігання з метою збуту психотропних речовин (ч. 1, ч. 2 ст. 255-1, ч.2 ст.307 КК України).

Слідством встановлено, що з січня 2023 року раніше судимий мешканець Івано-Франківська встановлював та поширював свій злочинний вплив у суспільстві та в установі виконання покарань.

Він координував протиправну діяльність, у тому числі пов’язану з незаконним обігом психотропних речовин, приймав участь у вирішенні «питань» у «злочинному середовищі».

Обвинувачений прагнув встановити стосунки зі «злодіями в законі» та зайняти статус «смотрящого» за Прикарпаттям.

Його протиправну діяльність було припинено у січні 2024 року в обласному центрі. Тоді, під час конфлікту групи осіб, він вистрілив у одного із учасників. Потерпілого було госпіталізовано із тяжкими тілесними ушкодженнями.

Під час перебування під вартою підозрюваний продовжив поширювати злочинний вплив у СІЗО, діяти проти правил та схиляти до цього інших ув’язнених.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП в Івано-Франківській області, оперативний супровід – Управління СБУ в області та Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура