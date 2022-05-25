За постачання наркоти та поширення злочинного впливу у колонії на Київщині судитимуть «смотрящого» та 4-х спільників

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 5 осіб за фактами встановлення і поширення злочинного впливу в установі виконання покарань та незаконного обігу наркотиків, вчиненого у складі організованої злочинної групи (ч. 2 ст. 255-1, ч. 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, ув’язнений, який відбував покарання у виправній колонії на Київщині, позиціонував себе так званим смотрящим за установою. Він організував та налагодив схему незаконного постачання на територію виправного центру наркотиків, з метою подальшого розповсюдження серед засуджених.

Залучивши 4 спільників, організатор координував отримання та розповсюдження заборонених речовин. Йому віддавали прибуток, який він використовував для продовження незаконного обігу наркотиків.

Досудове розслідування проводилось слідчими СУ ГУ Нацполіції в Київській області, за оперативного супроводу працівників Управління стратегічних розслідувань в Київській області ДСР Нацполіції України.

Санкція статей передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Київська обласна прокуратура