За постачання неякісних консервів для формування матеріального резерву судитимуть підприємниця з Чорноморська

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно підприємниці з Чорноморська за фактом шахрайства (ч. 4 ст. 190 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачена у квітні 2022 року в рамках програми «Про створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» ввела в оману посадових осіб Чорноморської міськради та поставила продовольчі товари тривалого зберігання неналежної якості, які закупила у невідомого виробника.

Мова йде про поставку 28,8 тис банок консервів м’яса свинини з горохом для роздачі населенню під час надзвичайних ситуацій в регіоні.

Технічні характеристики тушкованої консерви не відповідали вимогам ДСТУ та іншим вимогам у сфері обігу харчових продуктів, зокрема товар не мав відповідного маркування та інформації про «дату виробництва», «дату придатності» та «вміст». У зв’язку з чим продати консерви на внутрішньому ринку України неможливо і вони підлягають утилізації.

Внаслідок таких протиправних дій місцевому бюджету завдано майже 1,3 млн грн збитків, щодо відшкодування якої прокуратурою пред’явлений позов.

Досудове розслідування – СУ ГУНП в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури