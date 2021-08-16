За посягання на територіальну цілісність України заочно судитимуть так звану голову адміністрації м. Харцизька
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури завершено спеціальне досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканки м. Донецька за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та участь у терористичній організації (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2016 по 2019 роки, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, обвинувачена обіймала посаду «заступника в.о. голови адміністрації м. Горлівки з соціальних питань», а з 2019 року очолила адміністрацію м. Харцизька.
Перебуваючи на посаді і по цей час, вона забезпечує реалізацію узурпованих представниками НЗФ РФ функцій місцевої влади, в тому числі щодо формування так званого місцевого бюджету і проведення мобілізаційної роботи серед населення.
Також обвинувачена під час зустрічей з мешканцями м. Харцизька, використовуючи засоби масової інформації, підконтрольні окупаційній адміністрації, проводить агітаційно-роз’яснювальну та пропагандистську роботу, формуючи серед громадян думку щодо легітимності «ДНР».
Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях.
За матеріалами Донецької обласної прокуратуриTweet