За посилку від «коханого іноземця» рівнянка заплатила майже півмільйона гривень

Із англійцем «Джеймсом» 27-річна жителька обласного центру познайомилась через один із месенджерів у травні цьогоріч: він написав жінці, що вона йому дуже сподобалась.

Днями чоловік відправив посилку із Великої Британії, в яку нібито поклав сумку, телефон та гроші. Рівнянка настільки захопилась добрим жестом залицяльника: і те, що подарунок прибув в аеропорт Івано-Франківська, її не насторожило.

У подальшому почались нібито проблеми: охоронці в аеропорту «просвітили» пакунок і виявили там 20 000 доларів США. Щоб не повідомляти до поліції, потрібно було заплатити: спочатку 62 тисячі гривень, а потім, упродовж дня, іще різні суми. Відтак, у цілому жінка перерахувала 173 тисячі гривень.

Потім з’явився юрист, який повідомив, що потрібно купити право власності на посилку й перерахувати іще 285 тисяч гривень. Жінка виконала і цю умову.

Схаменулася лише тоді, коли подзвонила до батька, аби позичити чергову суму, яку вимагали шахраї. Саме він і забив на сполох.

В області це вже третя жінка, яка потрапила на гачок афериста «Джеймса» цьогоріч.

Будьте пильні й свідомі! Бережіть свої заощадження!.

Відділ комунікації поліції Рівненської області