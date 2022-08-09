За позовом прокуратури повернуто приміщення у центрі Києва вартістю понад ₴225 млн.

Шевченківська окружна прокуратура міста Києва через суд домоглася скасування державної реєстрації права власності на нежитлові приміщення у центрі столиці, які були привласнені шахраями на підставі підроблених документів.

Так, під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні окружна прокуратура встановила, що зловмисники на підставі підробленого рішення Ленінського районного суду міста Севастополя зареєстрували за товариством право власності на об’єкт нерухомого майна по вул. Павлівській у м. Києві вартістю понад 225 млн. гривень.

При цьому, як встановлено досудовим розслідуванням, указаний об’єкт фактично є комунальним майном, а саме будинком по вул. В’ячеслава Чорновола у м. Києві. Зміна адреси його розташування була здійснена шахраями умисно, з метою приховання злочину та ускладнення процесу його повернення законному власнику – територіальній громаді м. Києва.

З метою відновлення порушених прав територіальної громади окружною прокуратурою заявлено позов до суду про усунення перешкод в користуванні комунальним майном шляхом скасування державної реєстрації права власності.

Господарський суд міста Києва погодився з доводами прокурора та своїм рішенням задовольнив позовні вимоги в повному обсязі.

Крім того, у межах кримінального провадження на вказані приміщення накладено арешт. Слідчі дії тривають, встановлюються особи, причетні до вчинення злочину.

Київська міська прокуратура