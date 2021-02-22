За позовом столичної прокуратури з товариства стягнуто ₴43,5 млн. заборгованості за землю

Північний апеляційний господарський суд залишив в силі рішення суду першої інстанції, яким задоволено позов столичної прокуратури про стягнення з приватного товариства 43,5 млн гривень заборгованості за договором купівлі-продажу земельної ділянки.

Установлено, що між Київрадою та приватним товариством у 2009 році укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 2,5 га по вул. Оранжерейній, що у Шевченківському районі столиці.

Умовами договору визначено ціну продажу земельної ділянки 50 млн грн та передбачено сплату вартості земельної ділянки у розстрочку протягом трьох років рівними частками.

Однак, у порушення умов договору купівлі-продажу товариство своє зобов’язання щодо здійснення повної оплати вартості земельної ділянки не виконало, у зв’язку з чим утворилась заборгованість.

Відповідно до умов договору за несвоєчасне виконання зобов’язання суб’єкту господарювання нараховано пеню.

За таких обставин, суди обох інстанцій погодились з доводами прокурора щодо наявності підстав для примусового стягнення з товариства заборгованості за земельну ділянку.

Київська міська прокуратура