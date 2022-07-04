За привласнення пенсій, соцвиплат та комунальних платежів на суму понад ₴300 тис. засуджено листоношу з Буковини

Чернівецька окружна прокуратура підтримала обвинувачення стосовно колишнього листоноші філії пересувного відділення поштового зв’язку Чернівецької дирекції АТ «Укрпошта», який шахрайським шляхом заволодів коштами громадян, а також привласнив їх пенсії та соціальні виплати, підробляючи офіційні документи (ч. 1, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України). Громадянина засуджено до 3 років позбавлення волі.

Під час судового розгляду встановлено та доведено, що з травня по серпень 2021 року листоноша привласнив пенсії, соціальні виплати, а також розрахунки громадян за комунальні послуги на загальну суму понад 300 тис. грн.

Вносив до офіційних документів недостовірні відомості – підробляв підписи громадян, які свідчили про отримання ними пенсій та соціальних виплат. Свою вину визнав повністю.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювали слідчі Чернівецького районного управління поліції ГУНП у Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура