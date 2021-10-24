За привласнення понад ₴330 тис. під час будівництва футбольного майданчика судитимуть засновника та керівника ТОВ на Житомирщині
Бердичівською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за фактом службового підроблення документів, привласнення понад 330 тис грн шляхом зловживання службовим становищем засновником і керівником товариства з обмеженою відповідальністю (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України).
За даними слідства у грудні 2017 року двоє посадовців під час будівництва за бюджетні кошти на загальну суму 1,4 млн грн спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям, внесли до офіційних документів недостовірні відомості, завищивши обсяги виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів.
З метою відшкодування завданих територіальній громаді збитків, процесуальним прокурором заявлено до суду позов про стягнення зазначеної суми. Також накладено арешт на майно керівника товариства – два автомобілі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
За матеріалами Житомирської обласної прокуратуриTweet